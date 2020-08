El salvaje entradón que indigna al fútbol belga: solo fue amarilla

Ocurrió en el Anderlecht-Mouscron de la tercera jornada de la Liga Belga. Mediado el segundo tiempo, Trebel firmó una de esas entradas que te ponen los pelos de punta. Fue tal el golpe que propinó a Bakic que lo sacó del partido. Y no fue expulsado.

Fue con todo, y no es una frase hecha. Trebel perseguía a Bakic, y se lanzó a cazarle. Fue al tobillo, y le enganchó. Vaya si le enganchó. No tenía posibilidad de jugar la pelota, pero cortó el prometedor ataque del '10' rival. Y lo más indignante es su expresión de "pero si no le he tocado".

La entrada fue, como se dice, criminal, pero para el colegiado solo fue de amarilla. Ni aunque no tuviera ni la más remota posibilidad de jugar el balón, ni aunque fuera a derribar al rival. Nada de eso sirvió para elevar el castigo.

Trebel siguió jugando, como si tal cosa, hasta que en el 82' su entrenador decidió dejar de seguir jugando con fuego y le dio descanso. Su rival tuvo menos suerte. Intentó seguir tras el estacazo, pero no pudo. En el 75' fue sustituido.