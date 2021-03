El secreto de Beto, el Haaland portugués

El último destello futbolístico de Beto lo fabricó este mes de marzo contra el Tondela. Remató en un escorzo de chilena un balón bombeado que, para muchos, es el mejor gol de lo que va de campeonato. Un tanto que define a Beto: desmarque, agilidad y olfato goleador.

En una entrevista con 'EFE', recuerda que en el club de su barrio, el Tires (Lisboa), los técnicos Luís Lopes y Bruno Lopes le hacían entrenar con bolas de tenis para mejorar su capacidad goleadora.

Hace dos años jugaba en los campeonatos regionales con el Montijo luso y en 2019 fichó por el Portimonense.

Esta temporada, Beto ha explotado, lleva siete tantos y ya es una de las sensaciones de campeonato luso.

- Pregunta: Todo cambió mucho en dos años.

- Respuesta: Fue una camino muy difícil, de aprendizaje y de mucha evolución. Me va bien y vamos a continuar.

- P: Imaginaba esto hace dos años: uno de los máximos goleadores de la Liga de Portugal.

- R: Ciertamente, no pensaba eso. Sabía que iba a llegar al fútbol profesional, más no sabía que iba a ser uno de los goleadores. Pero una cosa en la que yo siempre creo es en mi trabajo. Trabajar y evolucionar.

- P: Aprendió a meter goles con pelotas de tenis con Luís Lopes y Bruno Lopes en el equipo del Tires.

- R: Es verdad, en el Tires creían mucho en mi potencial y que podía llegar lejos. Entrenábamos y después del entrenamiento con bolas de tenis, sí, con Luís Lopes y con Miguel. Hicieron todo para que yo evolucionara y diera el próximo paso. Yo llegaba a la portería y fallaba goles, pero ellos creían mucho en mí.

- P: ¿Cómo hacía con las pelotas de tenis?

- R: Era divertido. Consistía en intentar finalizar con bolas de tenis que me lanzaban por el aire y tenía que empalar, porque creían que si lo hacía con una de tenis, con el balón sería mucho más fácil.

- P: Y empezaron a entrar los goles.

- R: El momento del cambio fue cuando yo cambié el chip. Si quería seguir en el mundo del fútbol no podía seguir siendo el mismo, tenía que cambiar. Y los goles llegaron con los juegos, con los entrenamientos, con la evolución.

- P: Chilena prodigiosa contra el Tondela, un gol que ha dado la vuelta al mundo.

- R: Sí, ya la vi muchas veces. Más es ya pasado, fue muy bonito, pero ya pasó.

- P: Evolución en el Portimonense.

- R: Desde que llegué a Portimão he realizado un trabajo muy bueno con entrenadores, directores, colegas. Cuando llegué del Montijo (equipo regional) fue una realidad completamente diferente. El juego era más rápido, tuve algunas dificultades de adaptación y, entretanto, fui para el equipo Sub 23. Entonces me quedé triste, pero luego comprendí que formaba parte de mi evolución. En el Sub 23 todo fue bien y metí goles. Luego me subieron al equipo principal.

- P: En tiempos de coronavirus será muy duro tener que ver los juegos de su equipo en casa porque si no le convocan tampoco se puede ir al estadio.

- R: Sí, era duro ver al equipo ir al estadio y ver el juego en la televisión, era complicado.

- P: ¿En qué ha evolucionado hasta ser el delantero de referencia?.

- R: Comencé a jugar mejor de espaldas a la portería, a moverme más, a percibir mejor los espacios que tengo o que no tengo. A tener más noción del juego en sí.

- P: ¿Cómo son las condiciones de Beto?

- R: Soy un delantero que tiene capacidad de hacer todo. Y de aprendizaje para hacer todo. Juego de profundidad, juego de apoyo, puedo mejorar mucho. Soy alto, rápido y fuerte.

- P: Dicen que Beto es el Haaland del fútbol portugués.

- R: (Sonrisas). Él es mucho mejor. Tenemos un estilo de juego parecido, sí. Él es como yo, hace de todo dentro del campo.

- P: Samuel Eto'o sigue siendo su ídolo.

- R: Sí, mi juego no es parecido al de él, mas quiero imitar su capacidad de esfuerzo y trabajo.

- P: La Liga de Portugal.

- R: Es una Liga fuerte. Mucha gente, desde fuera, piensa que es fácil jugar en la Liga portuguesa, pero no es. Porque es una liga muy táctica, equipos muy concentrados que defienden bien, atacan bien, no tienes muchos espacios.

- P: Jugador que más le gusta en Portugal.

- R: Me gusta mucho Luís Carlos (brasileño), del Paços de Ferreira, un jugador con mucha capacidad de resiliencia. Mehdi Taremi (Oporto), un delantero muy inteligente o Paulinho (Sporting).

- P: Jugadores de otras ligas.

- R: Me gusta el Inter de Milán, Lukaku, y me gusta el Atlético de Madrid, ya no está Diego Costa, pero está Luis Suárez.