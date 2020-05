El secreto de Cristiano a Perin antes de remontar al Atlético

El Atlético tenía un pie en los cuartos de final de la pasada Champions League tras ganar 2-0 a la Juventus en el Wanda Metropolitano. Pero en el Juventus Stadium emergió la figura de Cristiano Ronaldo.

El luso fue el artífice de que el conjunto 'bianconero' remontase con un 3-0 que llevó a los italianos a la siguiente fase. Y Cristiano Ronaldo estaba convencido de ello desde mucho antes del inicio del encuentro.

Mattia Perin, por entonces compañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus, recordó cómo el futbolista portugués sabía que la eliminatoria iba a dar un vuelco en la vuelta.

"Antes del partido vino a mi habitación porque se había quedado sin pasta de dientes. Me dijo que me relajara porque notó demasiada tensión. Me dijo que no me preocupara, que íbamos a remontar", rememoró Perin en un directo de Instagram.

"Al día siguiente, 'pum': 3-0 y 'hat trick'. Es un muy buen chico, lo conocía bien y le aseguro que es diferente en comparación con la imagen creada desde afuera", confesó.