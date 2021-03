El Sevilla recupera sensaciones en defensa

Cuatro partidos consecutivos recibiendo goles no era algo nada habitual. Un Sevilla que ha cimentado sus éxitos más recientes a partir de su fortaleza defensiva necesitaba recuperar esas sensaciones para levantar el vuelo tras un par de semanas de dificultad.

Y queda claro, tras las dos últimas jornadas ligueras, que el conjunto de Julen Lopetegui se ha reencontrado con ese 'feeling' que le permitió encaramarse muy pronto a las cuatro primeras posiciones de la clasificación. Y es que tanto en el derbi como ante el Elche, los nervionenses no solo no encajaron, sino que además Bono no tuvo que realizar ninguna intervención de mérito de las que sí tuvo que tirar en días anteriores.

Es cierto que tanto el Betis como el Elche tuvieron momentos en ambos partidos en los que merodearon más por el área sevillista, pero nunca hasta el punto de merecer claramente hacerse un hueco en el marcador. Por el contrario y apoyado en un En-Nesyri que vuelve a encontrar el camino del gol, los de Lopetegui sí que supieron abrir la lata en el momento justo para poner el partido de cara y dar pie a la situación en la que mejor se sabe desenvolver el equipo.

Y volviendo al marroquí, curiosamente, se trata del jugador de Primera División que en más jornadas se ha encargado de abrir el marcador, con un total de ocho. Para un capítulo aparte da su crecimiento como gran cabeceador esta temporada, pues hay que reseñar que ya es el futbolista del campeonato liguero español con más tantos de cabeza, un total de cinco.

Todo ello, junto con el emocionante reencuentro con el gol de Franco Vázquez, da lugar a una más que envidiable situación clasificatoria ahora que por fin se ha borrado el asterisco de los partidos pendientes. A falta de once jornadas, los 20 equipos cuentan con 27 partidos y el Sevilla supo aprovechar esa bola extra que le vuelve a alejar del quinto clasificado.

Tras el parón por partidos internacionales quedará la redonda cifra de diez fechas, a las que el equipo sevillista podría llegar incluso más cerca del objetivo. Todo pasa por ganar el sábado en Zorrilla al Real Valladolid y que la Real Sociedad se deje puntos en el Reale Arena ante el Barcelona. En cualquier caso, la solidez ha llegado para quedarse y ojalá sea hasta el final.