El Southampton, primer equipo de la Premier en reducir los sueldos

El Southampton se ha convertido en el primer club de la Premier League en bajar los sueldos de sus futbolistas durante la terrible crisis económica provocada por el coronavirus.

El propio club inglés así lo confirmó a través de sus canales oficiales, con la publicación de un comunicado oficial en el que se explica al detalle las medidas tomadas ante esta inusual situación.

Los jugadores darán parte de su ficha durante los meses de abril, mayo y junio con el objetivo de que todos los trabajadores del club cobren el 100% de sus nóminas, como mínimo hasta el 30 de junio.

A los futbolistas se han unido en esta iniciativa tanto el entrenador, Ralp Hasenhuttl, como el cuerpo técnico y los directivos del equipo, después de que la Premier League aconsejase una reducción del sueldo a todos los equipos del 30%.

La PFA (Asociación de jugadores) desestimó esta propuesta argumentando que dañaría las contribuciones impositivas al NHS, servicio sanitario del Reino Unido, y pidió que los equipos llegase a acuerdos individualmente con los jugadores.

Además, el Southampton también anunció que no se acogerá a las medidas del Gobierno británico y no someterá a los ERTE a sus empleados no futbolistas, que seguirán cobrando el 100% de sus salario durante abril, mayo y junio.

Parte del comunicado oficial dice así: "La junta directiva, el gerente del primer equipo, su cuerpo técnico y el equipo del primer equipo han acordado diferir parte de sus salarios durante los meses de abril, mayo y junio para ayudar a proteger el futuro del club, el personal que trabaja dentro de él y la comunidad a la que servimos".

"Además, el club puede confirmar que no utilizará el esquema de retención de empleos del gobierno durante abril, mayo y junio. Nuestros propietarios, el Sr. Gao y Katharina Liebherr, han implementado medidas para garantizar que todo el personal que no difiera parte de sus salarios continúe recibiendo el 100% de su salario, pagado de la forma normal hasta el 30 de junio. Cualquier decisión sobre el futuro más allá de esta fecha se tomará antes de esto, pero solo cuando se conozca más información", añade.