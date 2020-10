El Sporting inscribe a Saúl García tras rescindir a Traver y Hernán

El Sporting sigue muy activo en el mercado o, al menos, en lo que ha salidas se refiere. El conjunto asturiano tiene que aligerar la plantilla para inscribir nuevos jugadores.

Y eso es lo que ha hecho en los últimos días. Tras llegar a un acuerdo con Hernán Santana y Álvaro Traver para terminar sus contratos, el club pudo inscribir a Saúl García.

Pero no termina ahí el ajetreo de la entidad sportinguista. Neftali Manzambi deberá ser el siguiente en abandonar el barco y Álvaro Vázquez podría tener una oferta y no se descarta su marcha, según informó 'AS'.