El 'Tata' Martino explicó los motivos de la ausencia de Chicharito

Ahora mismo parece que Javier Hernández no es una opción factible para el entrenador de México Gerardo Martino. El de Rosario prefiere las variables que le ofrecen otros atacantes como Henry Martín o Hirving Lozano, jugadores que sí han sido convocados para los próximos encuentros de su combinado ante Gales y Costa Rica.

No es la primera vez que el ex dirigente de Barcelona y la Selección Argentina prescinde de los servicios de Chicharito. En esta ocasión, quiso matizar que se trata de un motivo meramente futbolístico y que desearía ver una mejor versión del delantero en su club: "No se cuánto podemos hacer nosotros respecto a la evolución que pueda tener Javier, yo creo que esto tiene más que ver con su trabajo en los Galaxy".

Desde que el de Guadalajara llegara a la MLS en la temporada 2019-20 ha jugado 12 partidos, siete de ellos como titular y ha anotado dos goles, números discretos para un futbolista que, por ejemplo, tanto anotaba 26 tantos en el curso 2015-16 con el Bayer Leverkusen.

A sus 32 años, todavía mantiene la esperanza de volver a disputar encuentros con el 'Tri' y su deseo sin duda pasaría por participar en el Mundial de 2022 en Catar. Para ello, deberá volver a ser el punta que enamoró a media Europa por su entrega y olfato goleador.