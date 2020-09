El tobillo de Pinilla, en el punto de mira

Coquimbo Unido se medirá este martes en casa a Audax Italiano en un duelo atrasado de la segunda jornada. El cuadro local, colista, busca un triunfo que le haga salir del pozo, pero para tal objetivo no podrá contar con uno de sus mejores hombres.

Y es que Mauricio Pinilla será baja para el choque debido al mal estado de un tobillo izquierdo que quedó muy castigado tras el reciente encuentro disputado frente a b.

El veterano atacante, que llegó a ser internacional por Chile, comunicó este lunes que sufrió un doble esguince en la zona que, como mínimo, le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas seis semanas (mes y medio).

Para reflejar la gravedad de su dolencia, el propio delantero compartió en su cuenta personal de Instagram algunas instantáneas de su tobillo afectado junto a un mensaje en el que indica que terminó el anterior duelo jugando ya lesionado y soportando un gran dolor.

"Siempre trato de dar lo mejor y a veces me equivoco. ¿Quizá debí salir antes del campo? No lo sé, pero siempre hago todo con la mejor intención y asumo mi responsabilidad en no querer bajar los brazos", explicó Pinilla junto a las fotos en las que mostraba su maltrecho tobillo.