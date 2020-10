El tremendo cabreo de Conceiçao con Guardiola

El Manchester City salió vencedor de su partido en el Etihad frente a un Oporto que peleó hasta el final. Un duelo con polémica, como la que protagonizaron Pep Guardiola y Sergio Conceiçao sobre el terreno de juego.

"Aparte de la forma en la que habló a mis jugadores y a los árbitros, ahora entiendo sus palabras en la previa cuando habló del peso que tenía el banco del Oporto en el transcurrir del partido", destacó en unas palabra que reseña 'Record'.

"Consiguió hablar de nuestro país y no fueron palabras bonitas sobre lo que es nuestro país. Quien no lo siente no es hijo de buena gente y le tuve que responder", añadió.

Un cabreo de Guardiola que encendió también a Conceiçao: "La postura del señor Guardiola durante el partido no fue nada agradable y tampoco la de los miembros del banquillo adversario. Quien se tenía que quejar más era el banquillo del Oporto".