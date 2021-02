El último audio del doctor de Maradona: "Se va a c*gar muriendo el gordo"

Ya desde el fallecimiento de Maradona, se apuntó a Leopoldo Luque, su principal médico, como uno de los posibles responsables del triste suceso. De hecho, hay una investigación de la Justicia en curso para esclarecer qué ocurrió y si hubo algún tipo de negligencia.

Desde que Diego empezó a tener complicaciones, el doctor y Agustina Cosachov, psiquiatra del 'Pelusa', que estaba en la hacienda en la que perdió la vida, mantuvieron una conversación a través de WhatsApp en la que intercambiaron audios y texto.

'Infobae' desvela en exclusiva qué se dijo en dicha conversación y qué le transmitió Luque antes a algunos compañeros de confianza:

- Luque, a uno de sus compañeros: "Tranca, vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar, viste, el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Está sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación".

Cosachov le comunicó que Maradona estaba teniendo complicaciones serias y otro compañero compartió una captura de pantalla de un programa de televisión en que se estaba dando la noticia.

- Luque: "Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a c*gar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá".

+ Cosachov, en un audio: "Ahora está con el equipo (médico), lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, 15 minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia".

+ Cosachov, en otro audio: "Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron diez minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, 'El Negro', yo y 'Monona' (la cocinera) y, después, llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada".

Entonces, Luque envía dos audios en los que pide más detalles sobre el momento del intento de reanimación al 'Diez'.

+ Cosachov contesta: "Leo, lo están reanimando, pero nada. Nada. No lo pueden trasladar porque no sale del paro. Parecía muerto".

- Luque responde: "Avísame si están enojados con nosotros".

+ Cosachov sostiene: "No, no. Por ahora no dijeron nada"

- Luque repone: "Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga".

Más adelante, cuando el fallecimiento de Maradona está confirmado, Luque comparte otro audio: "Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para dónde van, así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado".

¿Cómo se han desvelado estos detalles?

La información de 'Infobae' corresponde a la investigación judicial por la muerte de Diego Armando Maradona. Que los textos sean tan concretos se debe a que el juez y los abogados han de recopilar todo el material posible para presentar sus perspectivas del caso y que haya un veredicto basado en el relato completo de los hechos.