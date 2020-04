El United blinda a su niño prodigio

Shola Shoretire fue noticia cuando a finales de 2018 debutó, con 14 años y 314 días, en la UEFA Youth League, una competición para Sub 19. Pero está llamado a ser algo más que una estadística de precocidad.

Con diez años cambió de United, del de Newcastle al de Mánchester, y ahora, seis más tarde, ha firmado ya su primer contrato como futbolista profesional, el cual tendrá vigor a partir de la próxima temporada.

En el Manchester United confían en él como uno de los talentos del futuro del club. Su momento de debutar con el primer equipo aún no ha llegado, pero está habituándose a jugar con el Sub 18, pese a tener 16 años casi recién cumplidos. No tardaremos en volver a tener noticias suyas.