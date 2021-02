El United cede al prometedor Pellistri al Alavés

El Deportivo Alavés ha logrado cerrar una incorporación de garantías, un prometedor futbolista de solo 19 años que el Manchester United incorporó el pasado mercado de traspasos veraniego procedente de Peñarol.

Facundo Pellistri jugará en Mendizorroza hasta el final de la presente temporada. Los 'babazorros' anunciaron este domingo el acuerdo con los 'red devils' por el préstamo del atacante.

Durante esta temporada ha participado en seis encuentros con el United Sub 23, en dos con el Sub 21 y, además, fue convocado en dos ocasiones con el primer equipo, aunque no llegó a debutar a las órdenes de Solskjaer.

Pellistri es un extremo diestro, aunque también puede partir desde la izquierda, habilidoso, con buena llegada y con una gran velocidad, cualidades que le convierten en un futbolista a tener en cuenta.

El uruguayo, debido a su buen hacer en Peñarol y su alto rendimientro mostrado en la Copa Libertadores, se colocó en el radar de algunos de los mejores clubes del Viejo Continente.

ProFootballDB estudió detenidamente a la joven promesa del United, que tiene un ELO de 48, debido a su escasa participación en la élite del fútbol, aunque con un potencial de 77 y solo 19 primaveras en su espalda.