"El United malinterpretó la situación de Sancho"

El Manchester United se centró en Jadon Sancho desde antes de que comenzara oficialmente el mercado de pases del verano, aun sabiendo que su fichaje iba a ser harto complicado.

Tan difícil que no se ha dado el viaje de Alemania a Inglaterra porque ambos clubes no han llegado a un acuerdo económico. Los 'diablos rojos' no estaban dispuestos a pagar los 120 millones de euros que pedía el Borussia.

En unas palabras en 'ZDF Sports', el CEO del Borussia, Hans-Joachim Watzke, ha explicado cómo ha sido la negociación fallida con el Manchester United: "Fue una malinterpretación de la situación. Hubiéramos estado más dispuestos para comprometernos. Teníamos una línea y seguiremos con ella el próximo verano".

El Borussia, de volver a recibir el interés del equipo de Old Trafford, no se moverá de esa cantidad solicitada de 120 'kilos, aunque el CEO del club bávaro indicó que "nunca puedes decir que un jugador es invendible".

Para intentar dejar a Sancho en el pasado, el United ya ha puesto sus ojos en la cantera, en la que juega Shola Shoretire, al que comparan con Sancho y este año ya ha dado el salto al filial.