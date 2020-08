El United se cierra en banda y Smalling no acabará el curso con la Roma

Nunca ha estado por la labor el United de alargar el contrato de cesión de Smalling en la Roma. El parón por el coronavirus cambió los planes de muchos clubes, y al conjunto italiano le va a afectar de cara a la Europa League.

Ahora parece que el acuerdo esté más lejos que nunca de llevarse a cabo, por no decir que es casi imposible, ya que es el United el que se ha cerrado en banda, tal y como informa el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

La Roma tiene 36 horas para acordar esta prolongación del préstamo por Smalling. De seguir bloqueada la operación, el club no podrá inscribir al jugador para la fase final de la Europa League.

Esta situación no impedirá que la Roma vuelva a la carga en este mercado para conseguir que Smalling regrese a sus filas de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el jugador no está nada contento por no poder aportar su granito de arena en el objetivo de ganar la Europa League.

La Roma, por tanto, no podrá contar con el zaguero inglés en el importante duelo frente al Sevilla. Smalling ha sido un fijo durante toda la temporada: ha llegado a jugar 30 partidos de Serie A.