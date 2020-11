El Valencia tiene al sustituto de Cillessen en casa

Jasper Cillessen pasó por el quirófano este pasado viernes para tratarse una rotura muscular que sufrió en su pierna derecha. El guardameta neerlandés podría estar de baja hasta principios de febrero.

Pero el Valencia, como apunta el diario 'AS', no acudirá a la próxima ventana de fichajes con la intención de incorporar un nuevo portero a la plantilla. El sustituto del ex del Barcelona ya forma parte del combinado 'che'.

Jaume Doménech mantendrá la titularidad en la portería y será Cristian Rivero, que aún no ha debutado con el primer equipo, el encargado de aumentar la competencia bajo los palos y ser la alternativa al almenarense.

El arquero de 22 años ha sido convocado con el primer equipo en 26 ocasiones, como muestran los números de ProFootballDB, pero aún no se ha estrenado. Todo parece indicar a que podría hacerlo a lo largo de la presente temporada.