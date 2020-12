El vestuario confía en López Garai

No, el Albacete no levanta cabeza. Ni con Lucas Alcaraz ni con Aritz López Garai. Pasó un mes y medio desde la llegada del nuevo técnico y el equipo se encuentra en el último puesto de la tabla. No obstante, la plantilla confía en él y así se lo hizo saber en una reunión, según el diario 'AS'.

En esta, que tuvo lugar este lunes 30, los jugadores le dejaron claro que le ven capaz de darle la vuelta a la situación. La derrota en casa ante el Tenerife fue la cuarta seguida que sufren los manchegos. El entrenador había prometido sacarlo de la zona de descenso para Navidad y, de momento, se antoja bastante complicado.

La fuente antes mencionada no indica que la directiva esté dudando sobre su continuidad, aunque hay que recordar que el anterior preparador fue cesado tras cuatro caídas y dos empates. El actual lleva cinco caídas y dos empates. Las cifras no juegan en su favor.

Y eso que el inicio fue bastante bueno. El Albacete derrotó por 3-0 al Sabadell, empató con el Mallorca, venció al Rayo Vallecano y firmó la paz con Las Palmas. Quizá este gran comienzo es lo que está dando todavía oxígeno a un López Garai que afronta un 'match ball' ante el Sporting.