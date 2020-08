El vestuario del Valencia se volcó con Parejo tras su salida

Dani Parejo se ha marchado del Valencia por la puerta de atrás desde el foco de los despachos, pero a nivel mediático, lo ha hecho por la puerta grande. Su marcha al Villarreal ha sido un terremoto que le ha valido el cariño de aficionados, ex compañeros y del vestuario 'che', del que era capitán.

Tras nueve temporadas, el sentimiento hacia Parejo desde el valencianismo ha sido de agradecimiento casi unánime. Muestra de ello son las redes sociales, donde los seguidores valencianistas le dedicaron palabras de cariño, al igual que los miembros del equipo que abandona.

"Gacias por todo capitán. Orgulloso de poder haber compartido tantos momentos juntos... Estoy seguro que todo te irá bien. Has sido un ejemplo de superación y un espejo al que mirar", decía José Luis Gayá en sus redes sociales.

"Un placer estos seis años juntos, hermano. Solo me queda desearte lo mejor, a ti y a tu familia, en esta nueva etapa", señaló Rodrigo, y Carlos Soler también le mostró su cariño: "He aprendido y disfrutado de ti a partes iguales, siempre se te recordará como a un gran capitán".

También habló otro que suena para acabar en el Villarreal como Gabriel Paulista y que mencionó además a Coquelin: "Gracias, Parejo, por ser un ejemplo para el vestuario. Un gran capitán convertido en leyenda del Valencia. Y a ti, Coquelin, por vivir juntos momentos que nos unirán para siempre. Grandes compañeros, pero sobre todo grandes personas. Os deseo lo mejor en vuestros nuevos retos".

Los del Valencia actual no fueron los únicos. También habló un ex compañero como Roberto Soldado, ahora en el Granada: "He sido testigo en primera persona, primero como compañero y luego como rival, de lo que has entregado en todos los aspectos por y para el Valencia. Has hecho historia y eso nadie lo podrá borrar".

Y en respuesta al mensaje de Parejo en su despedida respondían también futbolistas como Simone Zaza, Jaume Costa, Cristiano Piccini o Sergio Canales. Y hasta el jugador de baloncesto del Barça, ex del Valencia Básket, Pierre Oriola.