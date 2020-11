El West Brom notificó dos positivos poco antes del duelo con el Tottenham

Hay dos positivos en coronavirus en el West Bromwich Albion. Son Ivanovic y Pereira. El propio club lo confirmó en un comunicado oficial emitido una hora antes de su enfrentamiento en la Premier Leaguer contra el Tottenham Hotspur y los apartó de la convocatoria.

En el escrito, también se explicó que los dos futbolistas comenzaron su periodo de aislamiento. Durará hasta que den negativo en las pruebas, cuando podrán ponerse de nuevo a las órdenes de su entrenador para las siguientes citas en el campeonato regular.

"Slaven Bilic (técnico) confirmó que dos jugadores del Albion se perderán el partido de Premier League contra el Tottenham Hotspur tras dar positivo en COVID-19. Branislav Ivanovic y Matheus Pereira han empezado un periodo de autoaislamiento", indicó la entidad en su web.

No se especificó que el resto de jugadores del equipo diera negativo, pero así sería, pues, si no, el conjunto no podría haberse personado para verse las caras con el Tottenham Hotspur. Solo queda esperar a que los dos contagiados se recuperen para volver a tener una plantilla completa.