El Zaragoza iniciará acciones jurídicas si no se atiende su petición de ascenso

El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, ha señalado este miércoles que el club va a llegar hasta donde haga falta y sea necesario para defender sus intereses y que darán pasos "a todos los niveles" para conseguir sus objetivos.

El club aragonés realizó este martes una petición a LaLiga, la Federación Española y al Consejo Superior de Deportes de que se manifiesten sobre la propuesta que realizó el club con tres opciones para finalizar la Liga de Segunda, que considera viciada por todo lo que está ocurriendo.

En dos de ellas se proponía el ascenso del equipo maño con diferentes razonamientos, principalmente el hecho de haber sido tercero, y en la tercera el ascenso de los cuatro equipos clasificados para la disputa del 'play off' de ascenso.

En una rueda de prensa telemática junto al director deportivo, Lalo Arantegui, Lapetra ha explicado que no poder contar con la presencia del máximo goleador del equipo, el colombiano Luis Suárez, tras que su club de origen, el Watford, se negara a renovar la cesión por segunda vez, vulnera "la igualdad e integridad de competición", algo que ha ocurrido, además, por motivos ajenos al Real Zaragoza.

"Todos no vamos a contar con las mismas armas. Es intolerable que sigamos sin conocer cuál será nuestro rival, por lo que tampoco podemos preparar el partido, algo que sí pueden hacer Girona y Almería, y sin saber si las fechas se van a mantener", ha explicado el dirigente del club maño.

Éste ha insistido en que si finalmente se disputan los 'play off' nacerán "adulterados" porque no todos van a competir en igualdad de condiciones y ha lamentado que la Liga Española es "la única" de las grandes que todavía está disputando una competición, algo que dice "muy poco" de ella.

Lapetra ha lamentado que las decisiones que se tomaron hace dos semanas con la suspensión únicamente del partido del Deportivo y del Fuenlabrada se han tornado "gravosas para el Zaragoza y para otros clubes".

"El protocolo COVID no ha funcionado porque en cuanto ha habido un caso en uno de los equipos ha arrastrado a toda la competición. Fue una mala decisión suspender un solo partido de manera atropellada y sin pensar en las consecuencias. Se ha visto que era una decisión errónea y muy peligrosa, no solo par nosotros sino para otros clubes y eso refuerza nuestra posición en que nuestros argumentos tienen consistencia y rigor y los vamos a llevar hasta el final", ha resaltado.

Igualmente, ha anunciado que si a lo largo de los próximos días no se recibe ninguna contestación a su propuesta, más allá del acuse de recibo que ya han tenido, empezarán las actuaciones a nivel jurídico.

"Vamos a agotar todas las medidas necesarias asesorados por nuestro gabinete jurídico hasta donde corresponda porque se vulnera la equidad y la igualdad en la competición. Además nuestras propuestas tienen garantías jurídicas y nos hemos ganado ser terceros por méritos propios", ha anunciado.

Christian Lapetra considera que lo que ha puesto el club blanquillo encima de la mesa es "claro, concreto y se sostiene jurídicamente" porque atenta contra cualquier principio de igualdad que es un principio "básico" en las competiciones deportivas.

El presidente zaragocista ha explicado que una vez pasado ese tiempo prudencial para esperar una respuesta se acudiría al Comité de Competición para requerir formalmente la paralización de la competición.

"La competición esta adulterada 'per se'. Si se empieza el 'play off, estará adulterado porque no se va a acabar la temporada en las mismas condiciones que la temporada regular y ha sido por cuestiones ajenas al Real Zaragoza", ha resaltado.

Lapetra cree que cada día que pasa lo que está sucediendo es un "despropósito absoluto" y que se tienen que tomar "medidas extraordinarias en una situación extraordinaria".

"Nosotros preguntamos durante la pandemia qué pasaría si algún equipo no pudiera renovar alguna cesión ya que no existe normativa, y no se pactó nada. Cuando suceda veremos, nos dijeron. Preguntamos por positivos y nos dijeron que el reglamento y el protocolo eran segurísimos y hemos visto que el primer caso ha llegado a 28 infectados entre jugadores y cuerpo técnico. Ha reinado la improvisación en la toma de decisiones y cualquier decisión que se tome ahora no será justa ni en tiempo ni en forma", ha subrayado.

Por ello, opina que las tres instituciones deben sentarse para tomar una decisión "extraordinaria" por lo que está ocurriendo.

Lapetra ha finalizado recordando las palabras que pronunció el Ministro de Deportes del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribes, en el Senado en las que hablaba "de igualdad de armas" en la competición y que se deberían de tener en cuenta.