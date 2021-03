Así fue la jornada electoral del Barcelona, y el triunfo de Laporta

Así vivimos la jornada de las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, en la que salió elegido el ex presidente Joan Laporta como nuevo mandatario azulgrana.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Laporta, conciliador con respecto a Bartomeu

"Hay gente que quiere sangre, pero habrá sentido común. No será un mandato con el retrovisor puesto porque sería una excusa y un acto de cobardía. Si hay que depurar responsabilidades, pues se hará", advirtió el nuevo presidente azulgrana.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Laporta quiere estar en París

El nuevo presidente del Barcelona ha asegurado, en 'BarçaTV', que desde la Gestora le han invitado a acudir al partido de vuelta de octavos contra el PSG. "Me hace mucha ilusión porque hay que estar con los jugadores y con el técnico porque están muy solos, en las buenas y en las malas", aseguró.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Laporta se acordó de Messi en su discurso

"Hoy hace 20 años exactos que Messi debutó con el Infantil B del Barça. Y que hoy haya venido a votar con su hijo significa que somos una gran familia y que Leo quiere al Barça", dijo, en su discurso de investidura. Un guiño nada disimulado hacia quien será la piedra angular de su proyecto.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: el Barça lo hace oficial

Laporta, de nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona. Se ha celebrado con euforia su victoria entre sus partidarios.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: estos son los resultados definitivos

Ya tenemos los resultados definitivos. Tras contarse el 100% de los votos, incluidos los enviados por correo, así han quedado las elecciones a la presidencia del FC Barcelona de 2021: ganador Joan Laporta con 30.184 (54,28%); segundo, Víctor Font con 16.679 (29,99%); tercero, Toni Freixa con 4.769 (8,58%).

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ya se ha contado el 99%

Esto ya está listo. El FC Barcelona comparte los resultados con el 99,36% de los votos escrutados. Joan Laporta ha recibido 29.830 (57,62%), por los 16.484 (31,84%) de Víctor Font y los 4.724 de Toni Freixa (9,13%).

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Font comparece tras su derrota

Tras su derrota, Víctor Font habló ante los medios: "Ojalá Laporta sea un buen presidente y venimos contando cómo vemos a diferentes activos del barcelonismo. Que nosotros hiciéramos una apuesta por Xavi o Jordi Cruyff no debería limitar a otros candidatos a que cuenten con ellos. Xavi es un activo único del barcelonismo y ojalá vuelva al Barça lo antes posible".

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ya se ha escrutado el 93%

Carles Tusquets, presidente hasta hoy de la Junta Gestora del FC Barcelona, ha acudido al box de Joan Laporta para felicitarle por su victoria en las elecciones. El recuento al 93% le da 26.852 votos (57,61). Víctor Font tiene 14.799 (31,75%) y Toni Freixa, 4.348 (9,33%).

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Puyol ya felicita a Laporta

Carles Puyol ha sido uno de los primeros históricos del club en felicitar a Joan Laporta. "Suerte y aciertos. Gran imagen ver a los tres candidatos juntos. Visca el Barça", ha escrito el ex capitán azulgrana en Twitter.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Laporta, ganador virtual

Como decíamos, al 80% del recuento Joan Laporta tiene el 57,91% de los votos y ya se le considera el ganador virtual de estas elecciones. Víctor Font tiene un 30,37% y Toni Freixa, el 9,92%.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Laporta descorcha el cava

Fiesta en la candidatura 'Estimem el Barça'. Joan Laporta ya descorcha el cava y rocía a sus compañeros. El periodo 2003-2010 tendrá una segunda parte.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Font y Freixa se fotografían con Laporta

Sus adversarios admiten ya la derrota. Víctor Font y Toni Freixa se fotografían con Joan Laporta, que departe con los demás equipos. Hay cruce de abrazos y felicitaciones entre las candidaturas. Al 80%, Laporta tiene 20.063 votos, el 57,91%.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Laporta empieza a celebrar

Avanzan rapidísimo los resultados. Joan Laporta va a ser el nuevo presidente del FC Barcelona. Con el 77% escrutado, suma 19.293 votos (57,69%). Casi dobla a Víctor Font, con 10.404 (31,11%). Freixa suma 3.347 (10,01%).

De hecho, Laporta ya ha salido del box de su candidatura y comienza a celebrar su victoria: "Se lo agradezco a todos los miembros de 'Estimem el Barça', sin ellos no lo hubiera conseguido. Os estoy agradecido eternamente. Visca el Barça y visca Cataluña".

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Laporta, en cabeza al 26% escrutado

El Barcelona sigue compartiendo los resultados en directo mientras se procede con el escrutinio. Al 26,28% recontado, Joan Laporta va en cabeza con 6.226 votos (57,56%), le sigue Víctor Font con el 3.385 (31,30%) y tercero es Toni Freixa con 1.090 (10,08%).

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ¡salen los primeros resultados!

Ya tenemos un porcentaje de un 9,62%, según informó 'COPE'. Los resultados son claros, Laporta ganaría con un 57%, Font se quedaría con un 31% y Freixa, con un 10%.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ¡los sondeos dan como ganador a Laporta!

'TV3' ha realizado un sondeo para conocer la intención de voto en las elecciones. En dicho sondeo, de 4.000 socios, se da como ganador a Joan Laporta con un 58,3% de los votos, Víctor Font con un 31,3% y Toni Freixa con un 9,3%.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: camino del récord de participación

El Barcelona no ha dado los datos finales, pero cuando faltaba una hora para que se cerrasen las urnas, solo faltaban 1.500 para llegar al récord de participación.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ¡cerradas las urnas!

Ya han pasado las 21.00 horas y se han cerrado las urnas para las elecciones a la presidencia del Barcelona.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ¡denuncian suplantación de identidad en los votos!

Xavi Abellón, jefe de política en 'SER Catalunya', denunció que una persona había votado con su DNI y, por ello, no pudo ejercer su derecho al voto.

"Pasadas las 14 horas del 7 de marzo he ido a ejercer mi derecho a voto a la Mesa 1. A mi llegada los miembros de la Mesa me habían comunicado que alguien había ejercido el voto con un DNI idéntico al mío. El motivo de la reclamación que no he podido ejercer mi derecho a voto y que alguien lo ha hecho por mí de forma ilícita", explicó en 'SER Catalunya'.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: habló Tusquets, presidente de la gestora

Carles Tusquets, presidente de la gestora del Barcelona, habló en 'COPE': "Agradezco mucho a Messi que venga a votar porque parece que quiere seguir vinculado al club. Hemos tenido que hacer milagros para mantener la tesorería. Cuando se abra el estadio entrarán 200 millones de euros".

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ya ha votado el 27,55% de los socios

Los datos facilitados por el Barcelona aseguran que 30.386 socios han ejercido su derecho al voto, a las 18.00 horas, lo que supone un 27,55% del censo, a lo que hay que sumar aún el voto por correo.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: vota Juan Carlos Unzué

Juan Carlos Unzué, ex segundo entrenador del Barcelona que meses atrás publicó que tenía ELA, también apareció para ejercer su derecho al voto en las elecciones.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: más de 28.000 personas ya han votado

Tenemos los datos ofrecidos del Barcelona a las 17.00 horas. Hasta el momento son 28.093 personas las que han votado, un 25,47% del censo total.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Puyol ya ha votado

El ex capitán del Barcelona Carles Puyol apareció a primera hora de la tarde para ejercer su derecho al voto.

"Son unas elecciones muy importantes, y cuanto más socios voten, mejor", explicó un Puyol que añadió que "remontar en Champions está difícil, hay que intentarlo, pero si no se puede, a centrarse en Liga".

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: menos de cuatro horas para el cierre

Quedan menos de cuatro horas para que se cierren las urnas para la presidencia del Barcelona. Esta misma tarde está previsto que vaya Gerard Piqué a ejercer su derecho al voto.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: números históricos, votaron Bojan y Sergi Barjuan

Informa el Barcelona de que, a las 16.00 horas, las cifras de participación son históricas, unas 25.405 personas (23,03% del censo). A las 15.00 horas se produjo el relevo de personal en las mesas y, además, han aparecido Bojan Krkic y Sergi Barjuan, que ha señalado que, "a pesar de la pandemia, la gente está respondiendo".

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ¡Bartomeu ya ha votado!

Superado el ecuador de la jornada electoral, sobre las 15.30 horas ya ha votado Josep Maria Bartomeu en el Camp Nou tras la polémica por el 'Barçagate'. A las 15.00 horas, los datos de votación son de 23.619 presenciales, con un 21,41% del censo. ¡Quedan seis horas de votación!

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Iniesta lanzó un mensaje de ánimo

Hay novedades con respecto a Xavi Hernández y Andrés Iniesta. El primero dio un 'Me Gusta' en Instagram a Laporta que luego quitó, mientras que el de Fuentealbilla publicó un tweet en el que decía: "Força Barça!!".

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Luis Enrique apareció y 21.390 votos presenciales

Sobre las 13.00 horas, el ex entrenador azulgrana y actual seleccionar de España, Luis Enrique, ha votado en estas elecciones. Además, informa el Barcelona de que, cumplida las 14.00 horas, se han alcanzado los 21.390 votos presenciales, un 19,39% del censo.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ya han votado 37.530 socios

A las 13 horas ya han votado 37.530 socios, 20.663 por correo y 16.867 de forma presencial. A falta de ocho horas para cerrar las mesas electorales, se está a poco más de 20.000 votos de superar el récord de participación en unas elecciones del Barcelona.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Messi presumió de Camp Nou

Comparte Alfredo Martínez la publicación en Instagram de Leo Messi junto a su hijo en las gradas del Camp Nou. El rosarino aprovechó la jornada de votación para darse un paseo por el templo 'culé' con el pequeño Thiago.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Laia Codina también ha votado

Las jugadoras del Barcelona Femenino también han ejercido su derecho a voto este domingo 7 de marzo. Laia Codina, jugadora del conjunto azulgrana, ha sido una de ellas.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: también votó Sandro Rosell

Sandro Rosell, ex vicepresidente del Barça, votó acompañado de su padre, que fue gerente del Barcelona en la época de Montal.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: así votó Messi

Este fue el momento en el que el delantero argentino depositaba el sobre con su votación en la urna con la ayuda de su hijo Thiago.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ¡Messi votó por primera vez!

Diferentes medios aseguran que el voto de este domingo de Leo Messi junto a su hijo Thiago ha sido el primero del jugador argentino en unas elecciones a la presidencia del Barcelona.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: "¿El derbi? Que gane el Atleti"

También ha sido preguntado Toni Freixa sobre el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, a lo que el candidato respondió alto y claro: "Voy con el Barça, y un empate no sería malo. En estos partidos me hace más ilusión que gane el Atlético".

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: "Soy optimista"

Toni Freixa ha reconocido muy sonriente que es optimista con el resultado de las elecciones: "Soy optimista. Hemos superado la idea de que el escenario fuera otro. En el vestuario, antes del partido, cuando nos poníamos las botas y calentábamos siempre creímos que podíamos ganar. Y ahora nos encontramos con que tenemos un córner en el último minuto y si lo metemos, ganamos".

"¿Laporta se favorito desde fuera? Habría que definir qué es desde fuera, igual es desde fuera de los socios. El socio del Barça está muy vivo, quiere participar y, aunque haya este confinamiento comarcal, estoy convencido de que se desplazarán para votar", ha añadido.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: turno de Alba, Sergi Roberto y Riqui

Jordi Alba, Sergi Roberto y Riqui Puig también han pasado ya por el Camp Nou para votar.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ¡Messi ha votado con su hijo!

Al igual que su compañero de equipo Busquets, el delantero argentino Leo Messi ha llegado en su vehículo al Camp Nou para depositar su voto. Curiosamente, el rosarino ha votado con la ayuda de su hijo Thiago.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Busquets también ha votado

Sergio Busquets también ha ejercido su derecho a voto en la sede del Camp Nou.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Artur Mas ya ha votado

Sobre las 11.10 horas también ha votado el ex Presidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, que ha acudido a la sede del Camp Nou.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: también votó Tusquets

Carles Tusquets, máximo representante del FC Barcelona como Presidente de la Comisión Gestora tras la renuncia de Josep Maria Bartomeu, también ejerció su derecho al voto en las instalaciones de la entidad azulgrana.

"Son las primeras elecciones que se hacen en varias sedes y con voto por correo. Los socios no deben tener ninguna duda en venir a votar, es bueno para el club la máxima participación y apoyo a la próxima Junta Directiva", declaró.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ya van 26.529 votos

A las 11.00 horas de la mañana de este domingo 7 de marzo, el porcentaje de participación en las elecciones es del 5% de forma presencial, lo que se traduce en 5.918 personas. A este número hay que sumarle los votos por correo, lo que suma un total de 26.529 votos, un 24,05%, según lo publicado por Alfredo Martínez en su cuenta oficial de Twitter.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Font, último en votar

Víctor Font ha sido el último candidato a la presidencia del Barcelona en votar. El socio número 67.970 ejerció su derecho a voto en el Camp Nou.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: turno para García Pimienta

El entrenador del Barça B, Francesc García Pimienta, ha votado en el Camp Nou. Curiosamente, lo ha hecho en la mesa donde el speaker del Camp Nou, Aleix Santacana, hace de presidente.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: así es Font

Después de siete años trabajando en su proyecto, Víctor Font se presentó a las elecciones del Barcelona con Xavi Hernández y Jordi Cruyff como hombres fuertes, aunque la ausencia de su apoyo público fue un filón para sus adversarios. Su tono siempre fue tranquilo, impoluto, imperturbable... hasta que Joan Laporta le fijó como su enemigo.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: así es Freixa

Aunque se asume que el bipartidismo de estas elecciones lo representan Joan Laporta y Toni Freixa, el ex directivo del Barcelona Toni Freixa aspira a ser la tercera vía. Formó parte de la Junta en la presidencia de su rival, también en las de Sandro Rosell y Bartomeu, y en su campaña habló de un inversor que aportaría 250 millones de euros para fichar jugadores 'top'.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: así es Laporta

Joan Laporta aspira a volver a ocupar el cargo que desempeñó entre 2003 y 2010. Durante la campaña se le ha visto más comedido y sosegado, pero gestos como aquella pancarta cerca del Santiago Bernabéu o sus ataques en el debate de 'TV3' han recordado al Laporta de siempre.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: turno para Toni Freixa

El candidato Toni Freixa ha sido el segundo en votar en estas elecciones a la presidencia. El socio número 54.782 ha animado a los azulgranas a votar: "Cuanta más participación, más legitimidad tendrá el presidente elegido. Es muy importante que los socios vengan a votar".

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: marcadas por el COVID-19

A pesar de estas 12 horas de votación, a cada socio con derecho a voto se le ha recomendado una franja horaria para ir a votar, con el objetivo de dispersar la afluencia de votantes y evitar momentos con una excesiva concentración de socios, debido a la pandemia de coronavirus.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: "Son unas elecciones históricas"

Laporta ha pronunciado unas palabras a los medios presentes en la sede a la que ha acudido a votar. El candidato ha comentado: "Son las elecciones más importantes de la historia del Barça. Ganamos en el Sadar, también el femenino, el balonmano... El sábado fue una buena jornada, preámbulo de la buena jornada que será este domingo también".

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: las votaciones, de 9-21 horas

Los socios, que podrán votar desde las 9:00 hasta las 21:00 horas CET, elegirán al presidente número 42 en los 121 años de historia del club. Curiosamente las votaciones se producen cuando se cumple un año del último partido con público en el Camp Nou. La previsión es que sobre la medianoche se conozca el nombre del nuevo presidente.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: ¡Laporta ya ha votado!

El candidato Joan Laporta, socio número 13.352, ejerce su derecho a voto en el Camp Nou. Para muchos, el ex presidente es el gran favorito para volver a ponerse al frente del club.

Laporta ha sido el primero de los tres candidatos a la presidencia que ha ejercido su derecho a votar en las elecciones. El ex mandatario invitó a los socios a participar del proceso: "He venido a votar y ha salido el sol, invito a todos los socios y socias del Barça a que vengan a votar porque una alta participación siempre es mejor y demuestra que el club está vivo y funciona democráticamente".

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: 20.663 socios votaron por correo

Han sido convocados 110.290 socios: 102.759 residentes en Cataluña, 3.978 del resto de España y 3.553 (3%) en el del mundo. Han votado por correo 20.663 socios del FC Barcelona, una fórmula que se ha utilizado por primera vez para evitar desplazamientos a causa de la pandemia por COVID-19.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: las votaciones, en marcha

La votación para decidir quién será el sustituto de Josep Maria Bartomeu al frente del FC Barcelona se ha iniciado este domingo a las 9.00 horas (8:00 GMT) en seis sedes diferentes, dos de ellas en las instalaciones del FC Barcelona, y las restantes en Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa y Andorra.

Elecciones del FC Barcelona 2021, en directo: Laporta, Font y Freixa, los candidatos

¡Muy buenos días! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo de la jornada de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2021. Los candidatos Joan Laporta, Victor Font y Toni Freixa buscan convertirse en el presidente número 42 del club azulgrana. ¡Arrancamos!