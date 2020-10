Embarba, el positivo del Espanyol: "No tengo síntomas y me encuentro bien"

Las pruebas PCR que fueron practicadas este miércoles en la plantilla del Espanyol, jugadores y staff técnico, han confirmado la existencia de un positivo por COVID-19. Y se trata de Embarba, como ha confirmado el mismo jugador.

"Ayer me confirmaron que he dado positivo en COVID-19. No tengo síntomas y me encuentro bien, pero tengo q cumplir con el protocolo y aislarme. Me toca trabajar en casa mientras derroto al virus para regresar bien y volver a ponerme la camiseta del Espanyol en cuanto sea seguro", escribió Embarba en su perfil de Twitter.

El extremo, por tanto, será baja ante el Alcorcón. Ya lo fue por un golpe ante el Sabadell, pero ahora deberá trabajar desde casa para volver con más fuerza, ya que es una pieza fundamental en el esquema de Vicente Moreno.