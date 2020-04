Emery, el 'culpable' de que Immobile no triunfara en el Sevilla

No le fue demasiado bien a Ciro Immobile en el Sevilla, y en un charla en Instagram, el delantero italiano explicó por qué cree que no triunfó en el club de Nervión.

"Me sentía mal, tenía pocas oportunidades. En enero pensé en irme, pero Emery me pidió que me quedara. Al principio marqué dos goles de inmediato, pero luego Emery me sacó de nuevo y pensé: 'Este no entendió una...', y digamos que, cuando no te sientes parte del grupo, todo es inútil", declaró. Terminó la temporada en el Torino.

Y llegó a la Lazio en 2016: "Quería jugar en la Lazio a toda costa. Inmediatamente me encontré genial, me gustó el equipo y el entrenador. Vine después de Klose pero no cometí el mismo error que en Dortmund, en donde había salido Lewandowski. Allí sentí la responsabilidad pero en Roma preferí no pensar en ello. La Lazio está destinada a permanecer en la cima en los próximos años".