Emery y Gerard Moreno pusieron en valor el pase por la dificultad del rival

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó tras superar al Salzburgo en los dieciseisavos de final de la Europa League que tanto el encuentro de este jueves como todos los de la eliminatoria han sido muy complicados y que eran conscientes de que en el encuentro de esta jueves el rival iba a tener sus opciones.

Admitió las dificultades que habían atravesado en la primera parte y valoró la paciencia del equipo para encontrar la oportunidad de igualar a uno al final de la primera mitad. "En la segunda parte hemos estado mejor y al final, hemos sentenciado", agregó.

"Estamos satisfechos y ahora vamos a esperar a ver cómo se recuperan los jugadores de cara al encuentro del domingo ante el Atlético de Madrid", indicó Emery, quien sobre la Europa League recordó que la competición va a ser cada vez más complicada por el potencial de los equipos que quedan en liza.

"Ha pasado de todo en esta eliminatoria, hemos dominado, nos han apretado mucho aquí y allí. Hemos sido capaces de sufrir en esos momentos, en los que ellos han estado mejor y han encontrado el gol, pero hemos sabido equilibrar el partido. Hemos sabido tener efectividad y tras el gol hemos sabido controlar más y mejor", concluyó.

Al término del encuentro también habló Gerard Moreno, para 'GOL': "Hemos cumplido el objetivo con dos grandes partidos ante un rival complicado, que venía de jugar la Champions.

"El equipo se ha mostrado firme en los dos partidos. Sabíamos que atrás dejan espacios, hicimos una buena triangulación, Paco me la pasó, encaré al portero, salió bien y empatamos. Los goles son un trabajo de todos. Personalmente me encuentro con confianza, la que me dan el míster y los compañeros. Trabajamos para aportar el máximo. Esto es muy largo, todo puede cambiar pero me encuentro bien", argumentó.