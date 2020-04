"En Argentina o Uruguay yo sería figura"

Hay declaraciones osadas, y luego está la del 'Pollo' Briseño, quien ha asegurado que él sería una figura del campeonato argentino o uruguayo de jugar allí.

Antonio Briseño milita en Chivas, adonde llegó tras su no demasiado exitoso paso por el fútbol europeo, en el modesto Feirense portugués, donde estuvo dos temporadas.

Formado en Atlas, pasó por Tigres, Juárez y Veracruz antes de marcharse a Portugal. Ahora juega en Chivas, y en una charla con 'FOX México', soltó una frase tremendamente osada.

"En Argentina admiten cinco extranjeros. ¿Te van a contratar siendo chavo (joven)? Claro que no. En Brasil son cinco extranjeros. ¿Te van a contratar siendo chavo? Claro que no. No hay dinero. Acá en México hay mucho dinero", empezó diciendo Briseño.

"Allá en Uruguay, tú lo ves que juegan... Te lo juro, yo me voy a Uruguay o Argentina y soy figura. No siendo Boca o River, sino voy a un equipo normal. Y me va a ir bien", espetó a continuación, demostrando una gran confianza en sí mismo, y una autoestima a prueba de bombas.

Briseño criticó de este modo el nivel de muchos de esos jóvenes sudamericanos que cada ventana de traspasos desembarcan en el fútbol mexicano, y cómo, por una cuestión meramente salarial, no puede suceder al contrario.

Lo cierto, como recuerda el diario 'Olé', es que no demasiados mexicanos, jóvenes o no, han triunfado en Argentina. Pocos prueban suerte en la Liga Argentina, por la cuestión salarial que señala Briseño, pero los que lo han hecho no dejaron una huella memorable.