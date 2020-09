"En cinco años me veo como un referente del Barça"

A Francisco Trincao se le ve un tipo tranquilo. El portugués acaba de llegar al Barça tras cerrar su etapa en el Sporting de Braga y trata de mantener un discurso frío y calmado en una de las coyunturas más difíciles en la historia del club. Entrevistado por 'La Vanguardia', el extremo de 20 años narra cómo son sus primeros días en la Ciudad Condal y el trato de Ronald Koeman.

"Koeman habla mucho conmigo y lo que más me pide es que sea yo mismo, que encare y que pruebe de hacer goles. En definitiva, que haga mi trabajo. Soy un futbolista joven que todavía ha de mejorar en todos los aspectos, que ha de analizar sus partidos y que ha de ver qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal para evolucionar", explica Trincao sobre el nuevo técnico azulgrana.

Habla el portugués de analizar sus partidos, aunque reconoce que ve el fútbol justo. "Qué va, no miro partidos de otros equipos, no me gusta, solo miro los partidos de mi equipo", cuenta un Trincao que este año llevará el '17' en honor a su padre: "Me encanta ese número, es el cumpleaños de mi padre. Fui campeón de Europa Sub 19 también con el '17' y es un número al que le tengo cariño".

"Del club me ha sorprendido todo. Se nota que es un club muy grande, aquí lo tenemos todo a disposición del jugador. Aquí voy a poder crecer mucho como persona y como jugador. La verdad es que de momento me encuentro muy a gusto tanto entrenándome y jugando como fuera del campo. La ciudad me está pareciendo muy bonita. El tiempo que hace es maravilloso y también la comida. Además, estoy viviendo dentro de la misma ciudad de Barcelona y me gusta", continúa sobre sus sensaciones.

¿Con quién se lleva mejor?: "Yo llegué antes a Barcelona para el inicio de la pretemporada mientras la mayoría del equipo estaba preparando la Champions en Lisboa. Yo estuve entrenándome mientras en Barcelona y lo mismo le ocurrió a Pedri. Llegamos juntos y nos hemos convertido en dos personas que tienen una relación muy próxima. Pero todo el mundo me ha recibido a la perfección".

También cuenta Trincao cómo se fraguó el fichaje: "El presidente Bartomeu me mandó un mensaje y ya no me acuerdo quién habló conmigo primero. Lo que sí recuerdo es que cuando mi representante Jorge Mendes me comunicó que el Barcelona me quería lo primero que le dije fue: 'Sí, quiero, me voy para allá".

Y de cara al futuro, el joven de Viana do Castelo se ve haciendo cosas grandes en el Camp Nou. "¿En cinco años? Me veo como un referente del Barça. Ese es mi objetivo", asegura Trincao, quien se queda con "Cristiano y Messi" como sus referentes en este deporte. "Aunque en el fútbol hay muchísimos jugadores que me gustan, pero son los mejores", añade.

Precisamente cuestionado por Leo Messi, Trincao aseguró que el argentino se está comportando como un buen 'profe' en sus primeros momentos dentro y fuera del césped: "Me ha preguntado cómo estaba, si estaba bien y si necesitaba algo, y durante los partidos me va comentando sobre el juego y me va dando indicaciones".