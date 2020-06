"En EE.UU hay mucha gente racista, van contra los negros"

Vero Boquete, futbolista española del Utah Royals, ofreció unas declaraciones a 'El Transistor' en las que se refirió a la actual situación de conflicto que se está viviendo en Estados Unidos, tras el fallecimiento de George Floyd a manos de un policía.

"Aquí lo que hay es un caso de racismo puro y duro, contra todas las minorías, pero sobre todo contra los negros. Hay mucha gente en Estados Unidos que es racista, y hay que decirlo así. No he sido consciente del racismo real hasta que he venido a este país", explicó la gallega.

"Todo el mundo está esperando que hable Trump, todos esperan un mensaje de más unión que el del pasado fin de semana. Estamos volviendo a la normalidad; desde el sábado hasta esta mañana hemos estado en toque de queda. La gente está pidiendo justicia y sobre todo que cambie el sistema. La situación es muy grave, la población crece con miedo", añadió Boquete

La NWSL se disputará del 27 de junio al 26 de julio, un regreso a la competición que ilusiona a la española: "Vamos a reanudar la Liga en un formato como un Mundial; jugaremos en un mes, en sede única y de ahí saldrá el campeón. Estamos pasando test y tomando muchas medidas para que no haya contagios en los entrenamientos".