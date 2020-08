En el Argüelles siguen apostando por el joven talento

Alonso se prepara para continuar con un aprendizaje de máximo nivel

Alonso Barrientos Nebro (23/06/2001) se vuelve a postular como un jugador importante en el filial y que volverá a contar con la oportunidad de trabajar a diario en el cuadro verde que la próxima temporada competirá en Primera División. En el último campeonato liguero en Segunda tuvo la suerte de disfrutar de su debut en el Pabellón Fernando Argüelles frente al Unión África Ceutí y contó con minutos en Copa del Rey. Un jugador que en la última etapa de la entidad en la máxima categoría se puso por primera vez la armadura de los guerreros universitarios en la pista de Movistar Inter FS en la ronda de cuartos del torneo del 'k.o.'.

Este ala natural de Málaga analiza cómo ha llevado lo de compaginar dos conjuntos y disponer de esa experiencia de formar parte del plantel el pasado día 29 de junio en la consecución del ascenso en la final del 'play off exprés'. "Para mí ha sido una experiencia única y un gran avance en mi carrera profesional. He jugado partidos con el filial y el primer equipo. En el filial ha dispuesto de minutos y he cogido confianza que me ha servido para llegar al primer conjunto del club y disfrutar de ese ascenso que tanto queríamos todos".

Correa, un cierre de unas cualidades brillantes en fase de desarrollo

Alejandro Correa Nebro (29/05/2001), al igual que su primo, recibió el premio de unirse al BeSoccer CD UMA Antequera en la pretemporada del curso 2019-2020. Consiguió el título de la Copa de Andalucía 2020 participando en los dos choques de este trofeo regional que se disputa en época estival y, posteriormente, su debut se produjo en la primera ronda de la Copa del Rey en Melilla. En Liga, debido a la suspensión de la competición por la pandemia sanitaria del COVID-19, se quedó sin poder disputar ningún minuto en la categoría de planta. Un cierre con salida de balón y mucha técnica que aún debe continuar puliendo sus cualidades y lo hará en el filial bajo la supervisión de Crispi y, asimismo, Moli hará lo mismo en la participación que haga en las sesiones de entrenamiento.

Otra de las jóvenes promesas de la cantera que están siendo cuidadas por el club repasa lo que ha supuesto esa recompensa deportiva. "Ha sido una temporada de mucho aprendizaje. El hecho de estar semana tras semana entrenando con el primer equipo me daba mucha confianza y seguridad a la hora de jugar con el filial. También el simple motivo de estar con jugadores de primer nivel como son mis compañeros, es bastante bueno; ya que a la hora de captar movimientos e ideas de cada uno de ellos, me podía servir como modelo y avanzar. Este año me ha servido tanto en lo personal como en lo deportivo al no estar nunca en un vestuario profesional".

"Con el filial ha sido una campaña dura al ser la gran mayoría nuevos en una categoría dura como Tercera División y, a pesar de todo, hemos competido con todos los equipos y nos ha servido a todos para coger experiencia y adaptarnos al nivel que se exige en la competición", afirma Correa, que al mismo tiempo, no puede olvidarse de un logro único del que pudo formar parte. "Vivir el ascenso desde dentro es muy difícil de explicar. Este logro tiene mucho trabajo detrás y fue increíble. Nos hubiera gustado que hubiera sido con la compañía de nuestra afición, porque este ascenso también es suyo. Fue espectacular y gratificante comprobar cómo la dedicación diaria dio sus frutos y era algo que nos merecíamos. Ha sido una de las mejores experiencias en mi vida y nuca la voy a olvidar".

Pablo Muñoz hará la pretemporada con el BeSoccer CD UMA Antequera

Pablo Muñoz Moya, ala del filial BeSoccer CD UMA Los Olivos, ha recibido la llamada del cuerpo técnico encabezado por Moli para participar en la pretemporada del primer equipo que comenzará en pocos días, a principios de agosto. Esta promesa de la cantera atesora unas grandes condiciones que vislumbran un futuro prometedor y su calidad no pasa desapercibida. En este pasado curso recibió la llamada de Albert Canillas para jugar dos encuentros ante Serbia con la Selección Española Sub 17. Estos amistosos se jugaron el 20 y 23 de enero de 2020.