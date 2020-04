"En el Defensores del Chaco te pegaban hasta los policías"

El fútbol uruguayo no olvida a sus héroes y por eso Rubén Sosa es uno de los ex jugadores charrúas mejor considerados. En charla con 'AM890' de Montevideo, el ex jugador del Inter de Milán recordó algunas etapas de su carrera.

Puso el acento en los partidos jugados en Sudamérica por la Copa Libertadores. Rubén Sosa recordó la dureza de jugar en el estadio Defensores del Chaco.

"El estadio más complicado fue el Defensores del Chaco, nos pegaban hasta los policías", rememoró en la citada emisora.

"Si ganábamos 1 a 0 por ejemplo, ya sabíamos que los policías te pegaban y te hacían de todo en el túnel. Era sumamente en cada visita", insistió el atacante.

Rubén Sosa empezó su carrera en Danubio y, tras pasar por el Zaragoza, la Lazio, el Inter de Milán, el Borussia Dortmund y el Logroñés, regresó a Uruguay para jugar en Nacional y en Racing.