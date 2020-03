"En el fútbol, hombres y mujeres somos iguales"

En unas declaraciones concedidas al diario 'Sport', la jugadora del Barcelona Femenino Asisat Oshoala quiso ofrecer su valoración sobre la gran temporada que está viviendo en el conjunto azulgrana.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la mejor jugadora de África no dudó en ofrecer su opinión sobre el gran momento que está viviendo el fútbol femenino en España.

"Convencí a mis padres para que me dejaran ser futbolista estudiando y sacando buenas notas. Aunque yo tuve más suerte que mis amigas, porque ellas tuvieron que optar solo por los estudios ya que sus familias no les permitieron seguir jugando. Me siento muy afortunada en ese sentido", explicó la delantera del Barça sobre sus inicios.

Referente en la lucha por la igualdad, se considera una privilegiada en un mundo con tanta desigualdades: "En mi país es muy difícil llegar a ser futbolista. O deportista. Parte del problema son los padres, que por su educación no lo acaban de aceptar. Repito: yo soy una privilegiada".

Y añadió: "Nos ayudaría mucho que los medios de comunicación y los sponsors nos trataran igual que a los hombres, pero ya no es solo eso: en la vida debe ser así. Somos personas, somos iguales".

Messi y Nkwocha, referentes

Cuestionada sobre su jugador favorito, Asisat lo tiene claro: "Es increíble saber que estoy en el mismo club que Messi. Es el mejor jugador de fútbol que he visto. Es de otro planeta, incomparable, único. Me fijo en sus movimientos y en sus deficiniciones e intento aprender".

"Perpetua Nkwocha es mi referente. Ella fue una pionera en mi país y me gusta como ha sido dentro del campo y es ahora fuera de él", sentenció la que ya es una de las goleadoras más destacadas de la temporada en la Primera Iberdrola.