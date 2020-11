José Bordalás, entrenador del Getafe, habló este domingo sobre la mala racha de cinco partidos sin ganar de su equipo tras empatar 1-1 con el Athletic y dijo que, pese a todo, están "tranquilos".

"No es fácil para nadie. No es fácil sacar los partidos adelante. Trabajamos cada día para intentar cambiar esa dinámica y conseguir una victoria. Hoy lo hemos intentado en todo momento. En el segundo tiempo fuimos inmensamente superiores, el Athletic no nos generó nada. Pero con ese gol a balón parado todo se dificulta. Queda mucho campeonato, vamos a ir partido a partido", afirmó en rueda de prensa.

El técnico alicantino del Getafe declaró que su equipo afrontaba el partido con "mucho interés" y con la intención de conseguir una victoria. Por eso, recalcó, apostó por jugar desde el inicio con tres delanteros como Ángel Rodríguez, el colombiano Cucho Hernández y Jaime Mata.

"Ha sido una pena, nos hemos encontrado con un gol en contra de saque de esquina. Hablamos durante el fin de semana que no podíamos cometer un error que nos pudiera costar. Ha ocurrido y nos ha lastrado. En el segundo tiempo salimos con intención, Arambarri lanzó al palo, pudo haber cambiado el partido", declaró.

"Lo hemos intentado, hicimos cambios, mejoramos y tuvimos el premio del empate. Enfrente tenemos a un gran equipo como el Athletic que venía de un resultado muy bueno, con un animo muy alto. Han jugado con mucha disciplina, pero me quedo con el segundo tiempo del equipo", agregó. Además, se refirió a la estadística que indica que su equipo, desde que se juega sin público, solo ha sumado cuatro victorias como local en 21 encuentros.

"Nuestra afición es vital e importante. Es nuestra familia, soporte y apoyo. Ahí están los números. Pero pensamos en los números de esta temporada, no en los de la pasada. Le ocurrió a muchos equipos, como la Real. No pienso en el pasado, pienso en el presente. No hay que olvidar la igualdad que hay en la competición. Está todo muy igualado. No hay diferencias. Sabemos que tenemos que mejorar en ese sentido nuestros números. Seguimos trabajando", destacó.

Respecto a la lesión del uruguayo Damián Suárez, que se retiró del campo en la segunda parte, indicó que todavía no sabe qué le ocurre, aunque espera que sea algo leve. Por último, explicó por qué cambió a David Timor para colocar en el centro del campo al togolés Djené Dakonam.

"Hemos arriesgado, es un jugador muy dinámico que recupera balones con un concepto de anticipación alto. Lo usé en Sevilla hace dos temporadas en esa posición y cuando le tuve a mis órdenes en mi anterior equipo también le usé ahí. Hemos conseguido el objetivo, jugar en campo rival", señaló.