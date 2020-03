En-Nesyri, bigoleador y héroe, valoró el coraje hispalense

El Sevilla derrotó con más apuros de los previstos a Osasuna en el Sánchez-Pizjuán. El partido parecía sencillo para los de Julen Lopetegui, que se pusieron 2-0, pero los rojillos reaccionaron.

Al final, un gol de En-Nesyri decidió el partido en el minuto 94. El marroquí, héroe de los hispalenses, analizó el choque, que no siguió el guion imaginado por el Sevilla.

"Estoy muy contento por los dos goles y por el trabajo del equipo. También por los aficionados, que nos han ayudado los 90 minutos", comenzó en 'Movistar LaLiga'.

El ex del Leganés lamentó que dieran opción a los navarros de volver a meterse en el choque: "Nos hemos ido en la primera parte con un 2-0 y en la segunda hemos bajado un poco los brazos. Ahí nos han hecho los dos goles, pero era importante seguir hasta el final".

Una vez más, el VAR fue decisivo en un partido de LaLiga, pero En-Nesyri reconoció que no piensa demasiado en él: "Yo no pienso en el VAR y si marco el gol lo celebro sin pensar en más. Yo juego para meter goles y no pienso en nada más. Estoy trabajando así cada día”.