Enésimo encontronazo entre Figo y Rufián en Twitter: "Deja de chupar del bote"

Después del "he pagado más a Hacienda durmiendo que tú" del pasado 1 de octubre, Luis Figo, ex futbolista portugués, y Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, han vuelto a protagonizar una intensa batalla en Twitter.

En esta ocasión, la trifulca ha estallado debido a un "deja de chupar del bote" del portugués dedicado a una noticia de que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha llegado a un preacuerdo con el Gobierno para aprobar los presupuestos.

Un mensaje que ha sido compartido por Rufián, así como el comentario del cantante Pitingo en el hilo del ex jugador: "Si lo que digo yo, Luis Figo. De vergüenza lo de este Gobierno, es una detrás de otra. Abrazos hermano mío, ganas de verte".

Y, como ya viene siendo habitual, la cosa no ha quedado ahí, sino que ha ido a más. Horas después, el político ha publicado un nuevo tuit con imágenes de los últimos mensajes de Figo y Pitingo y el siguiente texto: "Aquí el Ministerio de Cultura y Deportes de VOX te explica la negociación de Esquerra Republicana".

Un mensaje al que el ex jugador portugués de Barcelona y Real Madrid ha respondido con rapidez: "Caro' diputado Gabriel Rufián. Sigues mal informado. No tengo afiliación política, pero admiro y me identifico con los grandes gestores, entre los cuales no te incluyo. Y no sé lo que te molestó más, si lo de que dejaras de chupar del bote o lo de las empresas que ya se fueron de Catalunya".