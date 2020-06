Enésimo rescate de Haaland al Borussia

El Borussia Dortmund, que regresó con puño de hierro del parón por el coronavirus, estuvo a un paso de dejar el título al Bayern de Múnich en bandeja, pero, pese a dar muestras de agotamiento, obtuvo una importantísima victoria en el campo del Fortuna Düsseldorf gracias a un gol de Haaland.

Los amarillos tuvieron bastante fortuna para llevarse los tres puntos, pues el Fortuna Düsseldorf, que pelea por no descender, plantó cara hasta el final e incluso tuvo ocasiones antes del gol sin margen de reacción de Erling.

Faltó punch en los de Favre y ni tan siquiera crearon oportunidades claras en la primera parte. Desde la derrota en el 'Clásico' ante el Bayern, da la sensación de que al Borussia ya solo le interesa defender la segunda posición. Pero claro, Haaland es de otra pasta y compensa toda falta de hambre que se aprecia en su equipo con la suya propia.

No jugó Haaland de salida, pero el noruego tampoco tuvo apenas ocasiones en los minutos que jugó en la segunda parte. No le hizo falta disponer de muchas. Con una bastó. Y en el 95', cuando la Bundesliga era prácticamente del Bayern. El ex del Salzburgo cabeceó un servicio de Akanji y Kastenmeier no pudo hacer nada.

Antes, el Borussia estuvo a punto de ganar gracias al fútbol total de Guerreiro. El lateral voleó a la red tras llevarse un rechace a tiro de Haaland, pero se ayudó de la mano y el VAR le cazó.

No fue necesario. En el último instante, Haaland dio emoción a la lucha por la Bundesliga -aunque el Bayern sigue como gran favorito- y a la pelea por evitar el descenso, donde el Fortuna Düsseldorf perdió toda ventaja con el histórico Werder Bremen.