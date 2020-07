Entre el pitido inicial y gol de Macías pasaron... ¡19 segundos!

Todos esperaban un partido emocionante y con mucha tensión entre Chivas y América tras todo el parón por el confinamiento. Pero Macías se saltó el guion para dar ventaja a los suyos desde muy pronto.

Tan solo tardó 19 segundos en anotar el primer gol del partido: el árbitro io la orden, encadenó un par de pases Chivas y luego Macías, con una gran pared, se encontró en el interior del área.

Ahí el ex atacante de León se desenvuelve a la perfección: no se lo pensó y golpeó con pierna derecha a la izquierda de Ochoa, que no llegó para rechazar. Así comenzó con ventaja Chivas en el 'Clásico' de la Copa por México.