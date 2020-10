"Entreno dos horas con el club y cinco o seis en mi casa"

Vinicius Junior, desde su llegada procedente de Flamengo, trabaja sin descanso con un claro objetivo: triunfar en el Real Madrid. Es la principal meta que tiene y que hace ver en su documental 'Vini for Real'. En este segundo capítulo, el delantero destapó algunas de sus rutinas para mantenerse a tono.

"Entreno dos horas en el club y luego en casa otras cinco o seis al día. Depende del día que tengo gimnasio o que no tengo", reconoció el atacante brasileño, que sabe que su físico es parte fundamental de su juego.

"La alimentación es un poco difícil. No me gustan todas las cosas, pero día a día voy mejorando bastante. El gimnasio no me gusta mucho, pero voy cuando es preciso", aseguró.

Pese a que trata de desconectar al finalizar una campaña, Vinicius sabe que no debe perder el focos: "Tras las vacaciones, la pretemporada es una época muy importante. Necesito entrenar lo máximo posible para jugar bien y entrenar bien".

Tras un primer curso con Zidane en el que no pudo convencer del todo al francés, esta temporada promete para Vinicius: ya suma dos goles en los tres partidos disputados hasta ahora con la camiseta blanca.