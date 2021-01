Eric García pone de acuerdo a todos los candidatos

El mercado invernal está abierto y los clubes buscan refuerzos para lo que resta de curso. En el Camp Nou la prioridad es Eric García y su llegada estaría a punto de hacerse realidad.

Solo queda que Tusquets, presidente de la Gestora, se reúna con los candidatos a la presidencia. Estos deben dar luz verde a la operación.

Pues bien, según 'Marca', no habrá problemas en ese sentido. Todos estarían de acuerdo: Eric García ha de estar en el FC Barcelona.

Font da un "sí" al desembarco del central. Considera que el Barça necesita a un jugador en esta posición y ve en el del City al hombre perfecto para ocupar el puesto.

Freixa, por su parte, también ve a Eric García hecho para triunfar en el City. Eso sí, no sería partidario, siempre según la fuente citada anteriormente, de pagar por él, aunque entiende que es necesario para la entidad si quiere reforzar la zaga y, por tanto, no se opondrá.

Por último, Laporta sería partidario de dar el 'o.k.' a Eric García, más aún teniendo en cuenta su pasado en La Masia. Convence de pleno al que en su día fuera presidente azulgrana, pero con una condición: el Barça no hará locuras por él, no se debe hacer un gasto desmesurado puesto que las arcas están bastante tocadas.

A falta de que se produzca esa reunión de la Gestora con los candidatos, en el barcelonismo están todos de acuerdo. Eric García tiene que desembarcar en el Camp Nou en esta misma edición del mercado.