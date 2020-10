Erik Morán, con "ganas de revancha" tras la última derrota

El centrocampista de la SD Ponferradina Erik Morán ha mostrado "ganas de revancha" de cara al próximo compromiso frente al AD Alcorcón después de estrenarse como titular con derrota ante el FC Cartagena (0-2).

Sin embargo, el ex jugador vasco del CD Numancia es consciente de la dificultad que entraña la visita al conjunto 'alfarero', a pesar de las dificultades del rival por anotar -tan solo suma dos goles tras el triunfo ante el CD Tenerife 2-0- por lo que señaló en comparecencia telemática que "habrá que estar atentos los 90 minutos, fuertes atrás y aprovechar las opciones".

Sobre los cambios introducidos por el técnico Jon Pérez Bolo en el último compromiso ante el FC Cartagena, teniendo que variar algunos jugadores su posición por las circunstancias de bajas por lesión y ausencias, Morán valoró la polivalencia en la plantilla deportivista "porque es mejor para el equipo, también para el entrenador que tiene más opciones y los jugadores para jugar más".

A ello añadió que siempre se encuentra "cómodo estando entre los once que juegan, donde diga el entrenador, intentando adaptarse para ayudar el equipo". Morán forma parte del trío de exjugadores del CD Numancia, junto con el defensa Adri Castellano y el delantero Curro Sánchez, que recalaron en el conjunto berciano donde confía en olvidar el mal trago, por el descenso, vivido en Soria y con ganas de "no sufrir tanto y hacer bien las cosas para que no se repita la historia".

Dada la igualdad de la categoría "donde cualquier equipo puede ganar", el centrocampista vasco de 29 años apuesta por mantener la calma al margen de los resultados como viviera en el CD Numancia donde, a pesar de la racha de siete derrotas, se apostó por mantener el entrenador "porque esto es muy largo y hay que estar tranquilos".