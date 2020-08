"Es arriesgado dar al Bayern por favorito cuando juega contra Messi"

El FC Barcelona se mide este viernes al Bayern de Múnich en una eliminatoria que desde muchos lugares se da por decantada del lado alemán. Los bávaros son uno de los favoritos y Lothar Matthäus aseguraba que el equipo "tendría que equivocarse mucho" para no pasar.

Las palabras del ex internacional alemán fueron contundentes. Daba cierto aire a los azulgranas, decía que tienen "la calidad para sacar lo mejor de sí en un partido", pero su favorito absoluto es el conjunto alemán. Y esto ya ha tenido respuesta desde el otro lado.

Para el histórico barcelonista Rivaldo, las afirmaciones de Matthaüs son desmedidas. "Dar un favorito claro cuando te enfrentas a un Barcelona pleno de confianza que cuenta con el mejor del mundo, que es Leo Messi, me parece un poco arriesgado", aseveró en palabras para 'Betfair', casa de apuestas de la que es embajador.

A su modo de entender, la clave está en que sea a encuentro único: "Seguramente si la eliminatoria fuera a ida y vuelta, el Barcelona tendría menos posibilidades. Pero a un solo partido me parece una oportunidad magnífica para los 'culés'. Si mantienen la concentración durante 90 minutos y se aprovechan de los despistes del Bayern, seguro que tendrán opciones de clasificarse".

¿Se puede entender como una provocación? No lo cree: "A ver, tienes que entenderlo porque la declaración viene de un forofo del Bayern y de un fan incondicional de Lewandowski, así que no creo que estuviera provocando a Messi".

De paso, comparó a las dos grandes estrellas: "Lewandowski es un jugador extraordinario que, creo, está en buena disposición para disputar el premio de la FIFA al mejor jugador de 2020, pero para conseguirlo antes tendrá que tumbar al que es el actual mejor jugador del mundo, que es Messi. Creo que el que pase de los dos en esta eliminatoria tendrá muchas opciones de ganar el premio a mejor jugador del mundo".

Por otra parte, Rivaldo entró en otros detalles del partido como la posible presencia de Dembélé: "Si está recuperado, Ousmane puede ser el comodín del Barcelona para este partido. Por su velocidad, por su talento... desde luego, si está listo, Setién debe utilizarlo".

Y también se refirió al 'caso Arthur': "Lo único que hace es extender esa mala reputación para el club en la prensa. Y afecta a todos: al club, al jugador e incluso al equilibrio y armonía de la plantilla. Quedan por desvelar muchos detalles y solo ellos saben lo que está pasando, pero desde luego lo que sí sabemos es que esto daña a ambas partes".

También tuvo para Figo y Zidane

Rivaldo también habló sobre dos coetáneos suyos como Figo y Zinedine Zidane, aunque con motivaciones diferentes. Respecto al portugués, el ex delantero azulgrana criticó las palabras en las que el antiguo extremo madridista calificaba a Vanderlei Luxemburgo como "el peor entrenador de siempre" tras una felicitación del propio Rivaldo.

"Entiendo que Figo pueda tener una opinión distinta de la mía, porque coincidió con Luxemburgo cuando estaba dejando el Madrid, pero yo también he tenido entrenadores que no me gustaban demasiado y no los he menospreciado", aseveró.

"Por ejemplo, Ancelotti, que contó menos de lo que esperaba conmigo en el Milan. No se me ocurriría decir que por eso es un mal entrenador. O Van Gaal, que es un gran entrenador que hizo un gran trabajo en el Barcelona. Sí, yo tuve roces con él, pero eso no significa que yo tuviera o no razón. Van Gaal era un buen entrenador, de eso no hay duda", apunto.

Respecto a Zidane, criticó que no empleara a Vinicius ante el Manchester City: "De verdad, me cuesta entender por qué no jugó después de lo que había conseguido esta temporada, de ser uno de los mejores extremos de LaLiga. Y además, es que no había ninguna noticia sobre lesiones o algo parecido".

"Estoy convencido de que, de haber jugado, habría sido un dolor de cabeza para Guardiola. Pero es que estuvo sentado los 90 minutos del partido, en un duelo tan importante. Seguramente solo Zidane y el chaval saben qué pasó y lo que hablaron antes del partido, pero desde fuera solo se puede entender como una decisión extraña. Si no hubo nada personal o lesión, es una polémica decisión de Zidane y un momento difícil para Vinicius, al que le habría encantado tomar partido en un duelo tan importante de Champions", insistió.