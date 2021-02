"Es duro perder un partido por un penalti, el Chelsea no hizo nada más"

El entrenador del Tottenham, José Mourinho, analizó la dura derrota por 0-1 ante el Chelsea. El técnico portugués lamentó que los 'blues' se llevaran los tres puntos de penalti.

"La primera parte no fue fácil. Ellos estaban dominando. Desestabilizaron nuestro lado izquierdo, no fue fácil. Pero la realidad es que marcaron ese penalti. Después de eso, no hubo problemas ni grandes ocasiones. El partido estaba más en sus manos en el primer tiempo, pero no crearon nada más", comentó.

Y añadió: "En el segundo tiempo, fue totalmente distinto. Fuimos mejores, presionamos más arriba, recuperamos los balones más rápido, poniendo a más jugadores en zona de ataque. Y en el segundo tiempo creo que merecimos más de lo que nos llevamos".

"El sentimiento negativo de la derrota no cambia, pero nos podemos llevar cierto positivismo, ya que podemos ir al próximo entrenamiento sintiendo que tanto jugadores como entrenadores estamos juntos. Los jugadores dieron todo lo que tenían en el segundo tiempo. Las limitaciones que tenemos, las mostramos. Las cualidades que tenemos también las intentamos mostrar. Por lo menos, hay cierto positivismo, pero es duro perder un partido por un penalti. Ni siquiera era un penalti surgido de una ocasión de peligro. No es fácil de asumir", sentenció Mourinho.