"Es frustrante, tenía la ilusión de ir a la Eurocopa"

Santi Cazorla tiene 35 años y está viviendo una nueva juventud en el Villarreal. En el conjunto amarillo había revivido tras duras lesiones de rodilla que estuvieron a punto de retirarle y el asturiano había recuperado la ilusión.

El parón por el COVID-19, sin embargo, no le ha sentado bien. "Ha sido algo frustrante porque quería ir a la Eurocopa y ahora tengo 35 años. Se me complica más", dijo en 'Vamos'.

"Los futbolistas somos reacios a las concentraciones. Son decisiones que habrá ver que si son buenas. Si hubiese habido fútbol, el confinamiento hubiera sido más ameno", confesó.

Cazorla, sin asegurarlo, pudo pasar el COVID-19 aunque con síntomas leves. "Estuve bastante tiempo con mucha tos y mucho moco. Incluso creo que contagié a más compañeros, como Albio", reconoció.

El futbolista del Villarreal también habló sobre su pasado en el Arsenal. "No sé cuál es mi herencia. Tienes que preguntarle a los aficionados, pero quiero agradecérselo a todoso. No sé qué haré después, pero me gustaría volver", sentenció.