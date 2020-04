Claudio Vivas aprendió en los banquillos de la mano de Marcelo Bielsa. Ahora trata de hacerse un nombre en solitario, en el banquillo de Bolívar, desde donde habló del que fue su hombre a seguir.

"En esta versión de solista trato de ser yo mismo, no está bien que te vean como el 'mini Bielsa', eso no existe. A muchos entrenadores les ponen ese calificativo", dijo el técnico en 'Olé'.

No fueron las únicas palabras sobre el ahora técnico del Leeds United. "Quienes quieren aprender o imitar a Marcelo que no lo hagan. Es imposible imitar a Bielsa porque Bielsa solo hay uno", aseveró.

"Marcelo no es un loco, no. Diría que es más bien un obsesivo. El loco es un tipo incongruente en su mensaje. Y él no tiene nada de eso. Cada decisión que toma la piensa mucho", añadió.

"Todos los futbolistas le valoran: la sinceridad para trasmitir conceptos. Los buenos son más fáciles, porque al jugador le gusta escuchar cosas lindas. Pero cuando tienen que oír lo malo en general se enojan. Bielsa te dice todo", terminó.