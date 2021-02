Es la hora de la verdad para Real, Villarreal y Granada en Europa

La segunda línea de equipos españoles con compromisos europeos ya está preparada. La Real Sociedad se verá las caras con el Manchester United; el Villarreal, con el Salzburgo, y el Granada, con el Nápoles. Las citas corresponden a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League: son decisivas.

United-Real Sociedad: a por una remontada casi imposible

La Real Sociedad cayó en casa por 0-4 en la ida de su eliminatoria contra el Manchester United. Los de Imanol Alguacil tendrán que protagonizar una remontada sin precedentes en su historia para conquistar Old Trafford y vencer por, al menos, cinco goles de diferencia.

Los 'red devils', para desgracia donostiarra, llegan en un gran estado de forma. No pierden desde el 27 de enero y, tras tumbar al conjunto 'txuri-urdin', le dieron continuidad a sus buenas sensaciones derrotando al Newcastle en su encuentro de la Premier League.

Los de San Sebastián, cuyo rendimiento no brilla tanto y está ya lejos de ese inicio de temporada en el que atesoraban el liderato, cuentan con varios efectivos que, estadísticamente, son los más destacables de ciertas parcelas del juego en la Europa League. BeSoccer Pro recoge que Le Normand -será baja- es quien más pases ha dado y que Januzaj es el primero en regates absolutos y por partido y el segundo en duelos ofensivos disputados.

Villarreal-Salzburgo: toca terminar el trabajo

El Villarreal ya derrotó al Salzburgo en tierras alemanas por 0-2. En La Cerámica, toca terminar un trabajo bien encarrilado. La clave residirá en no encajar, un aspecto que los de Unai Emery dominan con mucha más maestría que sus rivales. Promedian 0,9 goles en contra por partido, mientras que los de Jesse Marsch reciben 1,4.

Lo compensan con una propuesta ofensiva exuberante. Superan a los 'groguets' en goles a favor por partido (3 vs. 1,8), tiros (17,8 vs. 10,5) y tiros a puerta (7,74 vs. 4,56). Además, han visto puerta en el 90,3% de sus partidos disputados esta temporada.

Este compendio de datos arroja una lectura clara: la pólvora de los 'roten bullen' y la buena defensa del 'submarino amarillo' protagonizarán un careo en el que parten con ventaja los españoles por su 0-2 en el global. Mucho ojo a Daka: con 23 goles y cuatro asistencias, es el principal productor ofensivo de los visitantes.

Nápoles-Granada: el equilibrio marcará la acción

Si bien en el Villarreal-Salzburgo llamaba la atención cómo un equipo era más acertado en ataque y el otro en defensa, BeSoccer Pro identifica en el Nápoles y en el Granada una tez bastante más equilibrada. Ninguno de los dos planteles rebasa al otro sobradamente en ninguna 'stat'.

Sí que es ligeramente superior generalmente el cuadro 'azzurro' en lo estadístico, aunque bien es cierto que, en el cara a cara directo, fueron los nazaríes los que se llevaron el gato al agua y por 2-0. Esto, sumado a que cada gol valdrá por dos en caso de empate por jugarse el encuentro en el Diego Armando Maradona, habla bien de las posibilidades de los de Diego Martínez.

Los nombres y apellidos del partido serán, entre otros, Hirving 'El Chucky' Lozano, Insigne, Kenedy y Darwin Machís. Se echarán a las espaldas la labor de poner en apuros a los cancerberos, aunque, desde la perspectiva andaluza, Duarte, Vallejo, Nehuén Pérez o Germán deberán ser protagonistas para contener a un conjunto italiano que necesita salir al ataque.