"Es más fácil culpar a los árbitros que a los jugadores del Madrid"

Balboa, en una tertulia en 'Radio Marca', dio su particular punto de vista al respecto de la polémica victoria del Real Madrid en San Mamés. Advirtió que, a su juicio, ambos pisotones deberían haber sido castigados con penalti, pero también que el Madrid no gana por los árbitros.

Así lo explicó el ex futbolista guineano. "Es mucho más fácil responsabilizar a los árbitros que a los jugadores de la remontada del Real Madrid", dijo, para comenzar su discurso.

"Estamos hablando de un equipo muy seguro defensivamente, quizás no está jugando muy bien, pero, a diferencia del Barça, no encaja. Lo de favorecer o no pasa en todas las ediciones de LaLiga. Me parece una excusa del Barcelona para tapar sus problemas internos", apuntó después.

Insistió en que los blancos no han sido favorecidos. "Creo que es penalti, de mismo modo que creo que también son justos todos los que le han pitado al Real Madrid tras el confinamiento", destacó.

Y acabó hablando de la importancia que tiene Sergio Ramos, con quien llegó a compartir vestuario, en el Real Madrid. "No se concibe un Real Madrid sin Sergio Ramos. Hace 12 años cuando compartí vestuario con él ya tenía esa profesionalidad", dijo.

"Tiene 34 años y está en plena forma. Los penaltis hay que meterlos, les tiene comida la moral a los porteros y no olvidéis el golazo de falta", añadió Javi Balboa, para finalizar.