Escudero reconoció que los jugadores tienen miedo

El jugador del Sevilla Sergio Escudero pasó por la 'Cadena COPE' para analizar el complicado momento que se está viviendo en todo el mundo por el COVID-19, además de ofrecer su opinión sobre la reanudación de la Liga.

"La seguridad es lo primero. Para que vuelva la competición debe haber unos sistemas de seguridad y que no tengas miedo. Para nosotros, hay que tener la mayor seguridad posible para luego no contagiar a la familia. Sanidad debe tomarse en serio esos protocolos. Queremos volver a jugar. No me hace gracia entrenar en casa, pero con una seguridad", comentó sobre las medidas a tomar.

Y añadió: "Hay incertidumbre en todo lo que está pasando. Ni siquiera sabemos lo que hay, lo que se puede llegar a hacer. Hay un poco de miedo en saber si les puede contagiar. Para eso está Sanidad".

En cuanto a la vuelta de la competición, destacó la importancia de los entrenamientos: "Antes debemos tener un período de adaptación. Si tienes dos semanas de trabajo y luego hay que jugar cada 72 horas, va a haber problemas de lesiones y bajas. Es fundamental tener un tiempo de adaptación para lo duro que se puede hacer la temporada".

"Todo futbolista quiere acabar la competición. Si llegamos a ese punto, llevamos 27 jornadas en las que por méritos propios estamos en tercera posición y se debería dejar la Liga como está", sentenció.