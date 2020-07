"Esta derrota es el reflejo de la temporada"

No han buscado excusas. Ni Bartra ni Canales han querido disculpar el último tropiezo de la temporada. Ambos coinciden en que lo mejor es pasar página cuanto antes.

Primero habló Bartra. "Desde un inicio se ha hecho autocrítica pero sólo a nivel individual, más que mirarnos como equipo y cuando se pierde es cuestión de todos", dijo.

"Señalar individualmente hace que no se crezca como equipo. Es el primer año que termino los últimos partidos sin tener opciones de llegar al objetivo. Hay que aprender de lo que ha pasado", añadió.

Ha sido un curso de desgaste. "Estamos en un club que por historia y por afición no hemos estado a la altura. No está ninguno satisfecho de lo que hizo. Fue un año muy duro a todos los niveles, en lo global y en lo personal", contionuó.

"Hay que salir más fuerte de ésta, peores cosas se pueden dar. Debemos pensar en descontaminarnos a nivel mental, porque desde que vimos que no optábamos a Europa quizá desconectábamos y nos veníamos abajo cuando nos metían un gol. Luego se nos daban bien un partido o dos pero volvíamos a las andadas", insistió Bartra.

Por su parte, Canales ahondó en esa idea. "El partido de hoy ha sido un reflejo de la temporada, muy complicada desde el inicio. Tuvimos un par de meses que parecía que podíamos ir hacia arriba pero no estuvimos al nivel esperado", dijo.

"No podemos volver a repetir esta campaña, la inercia desde el inicio nos ha hecho mucho daño, pero no hay excusas: no hemos estado a la altura, la verdad", expuso, a continuación.

Dijo no merecer estos resultados, por la categoría del equipo. "Duele, porque todos creemos que hay buena plantilla. Teníamos mucha ilusión en esta temporada pero no acabamos de coger esa dinámica y sensaciones", continuó.

"Ha habido muchos partidos que te vas con la sensación de ser superior pero en el fútbol hay que ganar. Hay que ser competitivos desde el minuto 1, no podemos relajarnos ni permitirnos una temporada así", dijo.

"El año que viene voy a luchar por entrar en Europa como sea en el Betis, es el objetivo que debe tener todo el equipo. Sigo creyendo a pesar de esta temporada. La afición se lo merece, nos toca responder ante este año de fracaso", apuntó también.

Y acabó pidiendo pasar página y mirar a la temporada próxima. "Es importante insistir que desde el primer amistoso tengamos que ganar. Debemos mentalizarnos de eso", insistió.

"Hacemos muchas cosas bien pero no nos sirve. Tienes posesión, llegadas y ocasiones pero hay que dar un paso adelante", dijo, para finalizar, Sergio Canales.