"Esta situación solo la habíamos visto en las películas"

Desde su casa de Madrid, Paco Jémez analizó una actualidad del Rayo Vallecano que pasa por la misma que todo el mundo: el coronavirus. El técnico señaló cómo es su rutina habitual y trató las distintas medidas en el fútbol español.

"Estamos viviendo una situación que solo la habíamos visto en las películas. Todos los días hablo con el doctor Beceiro, en contacto con los jugadores por si tienen síntomas, y con Cobeño, para que me tengan al tanto. Hasta ahora va todo bien. Julio Muñoz (preparador físico) les ha dado un planning, sabiendo lo que tienen en casa, para que se muevan un poco y no pierdan el tono general", explicó de manera elocuente sobre su día a día.

"Estoy solo en casa. Mi hija está a tiro de piedra, pero no puedo ir a verla. Ella vive en Madrid y, en un acto de sensatez, no se ha ido a La Coruña, donde están mi mujer y mi otra hija. Mi madre y mi hermano están en Córdoba. Así que tengo a todos desperdigados. Les llamo cada día y si están bien, pues me adapto a cualquier cosa", añadió.

Una de las medidas polémicas fue entregar test de coronavirus a los clubes, algo que el Rayo, entre muchos otros, rechazó: "Agradezco a LaLiga y a Tebas que se preocupen por nosotros, pero veo innecesario someternos a unos test que se tendrían que guardar para las personas con síntomas. Si nos ponemos malos, tenemos a nuestro médico, que nos orientará".

¿Ve posible que se reanude LaLiga?: "Muchos trabajos se pueden hacer desde casa, pero nosotros no nos podemos juntar 40 en un vestuario. La Eurocopa se ha suspendido y ya miramos a medio o largo plazo. El corto nos lo tenemos que sacar de la cabeza. Si luego tenemos que hacer un esfuerzo y jugar en verano, se hará".

"Queremos acabar la temporada y haremos todo lo posible, pero en unas condiciones de cero riesgo para todos. Si finalmente no se puede, habrá que buscar soluciones que seguramente no serán del agrado de nadie", insistió.

Además, Paco Jémez se refirió a la iniciativa de Bukaneros para ayudar a los sanitarios: "Me enorgullece, pero no me sorprende. Conozco a la gente de Vallecas: humilde y siempre dispuesta a ayudar. Va en sus genes. Es un motivo de satisfacción que se vea en el resto de España".