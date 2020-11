Estas son las nominadas al 'The Best' 2020 a mejor jugadora, guardameta y entrenadora. FIFA

La FIFA también ha dado a conocer los nombres de los candidatos y candidatas a los premios 'The Best' Femeninos de la FIFA 2020. Son once las nominadas a mejor jugadora, seis a mejor guardameta y siete los candidatos a mejor entrenador de fútbol femenino.