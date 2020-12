"Este Balón de Oro era el mejor para mí"

Ganó el premio de la UEFA al mejor delantero y jugador de Europa. Además, todo apunta a que se alzará con el premio 'The Best'. Sin embargo, Lewandowski no podrá conseguir el Balón de Oro.

"Alguien tuvo que decidir que este año no habría Balón de Oro. Quizá se precipitaron porque, al final, se está decidiendo cada premio. Los jugadores, los entrenadores y los periodistas saben que era la mejor temporada para mi", señaló en 'Daily Mail'.

El delantero polaco ganó el triplete con el Bayern de Múnich en la temporada 2019-20 y fue una pieza clave para los de Flick. Acumuló un total de 55 goles y diez asistencias en 47 encuentros entre todas las competiciones.

2020 era su año para ganar el Balón de Oro, pero no podrá ser. De no ser por el coronavirus, Lewandowski sería favorito para ganarlo. No obstante, el rapero le regaló una réplica que el jugador ha valorado en sus redes sociales con un tono cómico.

"Fue una noche muy larga y todos querían el trofeo pero, ¡yo me lo llevé a la cama! Estuvo en mi habitación y, durante unas horas, solo fue mi copa", señaló en Lisboa en la Fase Final de la Champions League.