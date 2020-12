Esto del VAR no hay quien lo entienda: ¡mano clara que no fue penalti!

El VAR parecía llegar para acabar con la polémica arbitral en el fútbol. Pero nada más lejos de la realidad. Entre otras cosas, por acciones como la que se vio en el Fulham-Southampton.

Los visitantes reclamaron una mano de Aina en el área. Y con razón. La repetición no dejó lugar a dudas. El brazo del defensor corta el envío sin ocupar un lugar natural. Pero no fue así para el VAR.

Darren England no apreció nada en directo, pero le dijeron por el pinganillo que no reanudase el encuentro. El VAR estaba revisando la acción y todos daban por hecho que el colegiado iría a verlo y señalaría penalti.

Pero ni una cosa ni la otra. England ni siquiera fue al monitor y autorizó a que el partido siguiese su curso, con el consiguiente enfado e incomprensión de la hinchada del Southampton.

