Esto no pasa ni en el FIFA: la increíble pifia del portero del Atzeneta

Lucas Anacker no olvidará este domingo 25 de octubre y no precisamente por algo bueno. El portero, que fue titular en el partido de su equipo frente al Hércules, la pifió al intentar despejar un balón que le acabó dando al delantero y que seguidamente el cancerbero no atraparía con sus manos.

Cuando el partido iba 1-1 en el minuto 90 y el empate iba a ser el resultado final, el jugador del Hércules Manu Garrido se encontró con el regalo del portero del Atzeneta y anotó asi el gol de la victoria.

El fallo es para verlo una y otra vez. Primero, Anacker intenta despejar el balón desde la frontal de su portería al campo contrario, pero este lanzamiento fue bloqueado por Manu Garrido y el rechace fue dirección a portería. En la carrera entre el arquero y el delantero, el guardameta consiguió llegar primero, pero al tratar de atrapar la pelota se le escapó de sus manos y dejó al atacante solo con el balón y con la porteria vacía.

El Atzeneta es el equipo entrenado por David Albelda, ex jugador valencianista que tardará en olvidar el fallo que cometió su portero en la segunda jornada de Segunda División B.